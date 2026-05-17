Du Bayern Munich au Paris FC : Il ne regrette pas son choix !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, le Paris FC a été promu en Ligue 1 avec l'ambition de s'intégrer au plus haut niveau. Le club a tenu son pari puisqu'il terminera à la 11ème place du championnat et les dirigeants ont su bien s'entourer. En effet, Marco Neppe a fait son arrivée en septembre 2025 en tant que directeur sportif du Paris FC après avoir quitté le Bayern Munich. Un choix qu'il ne regrette pas du tout.

Promu après sa belle saison dernière, le Paris FC a posé les bases dès le début : l'objectif est de s'installer dans l'élite du championnat. Les dirigeants bâtissent un projet sur une longue durée et réussissent à bien s'entourer. Marco Neppe, ancien joueur allemand, a vite occupé des rôles importants au Bayern Munich. A 39 ans, il a choisi le Paris FC en septembre dernier et a réussi un bon mercato hivernal. Il s'est confié sur ses ambitions avec le club français.

Marco Neppe séduit par le projet Après son départ du Bayern Munich en 2024, Marco Neppe a donc retrouvé un autre projet l'année dernière et il s'est laissé convaincre. « Il y a ici un projet, une idée et des ambitions avec, au centre, des valeurs qui me correspondent. J'avais fait dix ans au Bayern et peut-être aussi le tour. Tout est rodé et organisé là-bas. Avec le Paris FC, c'est l'envie de faire partie d'une aventure, d'une histoire et de contribuer à la faire évoluer. Après, c'est aussi une affaire de philosophie et de compatibilité » explique-t-il à L'Equipe.