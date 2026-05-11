Mercato : Le Paris FC a trouvé son nouvel attaquant, il joue en Ligue 1 !

Axel Cornic

Après avoir réussi à se maintenir en Ligue 1 pour sa première saison, le Paris FC souhaite continuer à se renforcer afin d’y rester le plus longtemps possible et peut-être se faire une place dans le haut de tableau. C’est pour cela que le mercato estival à venir s’annonce une nouvelle fois agité pour le club parisien, qui aurait déjà un premier objectif en attaque.

Avec des investisseurs très solides, le Paris FC a pu recruter beaucoup plus qu’un simple promu de Ligue 2, avec notamment les arrivées de Ciro Immobile ou de Pierre Lees-Melou. Et ça ne devrait pas s’arrêter là, puisque le voisin très ambitieux du PSG semble déjà planifier un nouveau mercato très ambitieux en vue de sa deuxième saison en Ligue 1.

Le PFC rêve en grand La grande priorité est ainsi l’arrivée d’une star en attaque, qui puisse permettre au club de passer un cap. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Mathys Tel de Tottenham reste une piste pour cet été, mais le Paris FC a également pris des renseignements pour l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1. Il s’agit de Mason Greenwood, qui devrait sauf grande surprise quitter l’OM lors du prochain mercato. L’Anglais reste toutefois très cher, que ce soit en termes de salaire ou d’indemnité de transfert.