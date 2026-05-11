Succession de Benatia : L’OM a enfin trouvé son nouveau directeur sportif, la révélation à l'étranger !

Axel Cornic

Retenu par le propriétaire Frank McCourt en février dernier, Medhi Benatia va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Sa succession est le dossier chaud du moment, puisqu’un directeur sportif est essentiel afin de préparer le mercato estival qui arrive et qui s’annonce très agité.

Le 2 juillet prochain, Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions de président de l’OM, ouvrant ainsi un nouveau cycle. Mais le chantier est immense, puisque le club phocéen pourrait totalement faire peau neuve en vue de la saison prochaine, en commençant par la direction.

Qui pour remplacer Medhi Benatia ? Il va en effet falloir trouver un nouveau directeur sportif, puisque Medhi Benatia va quitter son poste au cours des prochaines semaines. Certains espéraient le voir rester, mais le propriétaire Frank McCourt a acté son départ et cette option semble d’ailleurs être la meilleure, vu la cassure qui s’est faite avec une grande partie du vestiaire ces derniers mois. Des nombreuses pistes ont été évoquées, comme celle menant à Cristiano Giuntoli, ancien du Napoli et de la Juventus. Mais l’OM serait vraisemblablement concentré sur un autre profil en Serie A...