OM : Le prochain directeur sportif offert... par Medhi Benatia ?

L’été 2026 sera crucial pour l’Olympique de Marseille et son nouveau président Stéphane Richard, qui aura devant lui un immense chantier. Il faudra en effet tout reconstruire, en commençant par trouver un nouveau directeur sportif, puisque Medhi Benatia va quitter son poste à la fin de la saison. Et une piste précise pourrait prendre de l’ampleur...
On était partis sur un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi, mais il n’aura finalement duré qu’un an et demi. Un échec retentissant, qui a poussé l’OM à tout remettre en question et faire peau neuve, puisqu’à la fin de cette saison il n’y aura plus personne de l’ancien cycle. En commençant par Medhi Benatia, qui va faire ses valises dans seulement quelques semaines.
Benatia à Roma...
Il avait initialement donné sa démission en février dernier, en même temps que Roberto De Zerbi et quelques jours avant la mise à l’écart de Pablo Longoria. Le propriétaire Frank McCourt l’a convaincu de rester quelques mois de plus, mais l’OM va bientôt devoir se débrouiller sans lui. Mais Benatia ne devrait vraisemblablement pas rester très longtemps sans club ! D’après les informations de TMW, il aurait déjà commencé à discuter avec l’AS Roma, club qu’il connait très bien puisqu’il y a été joueur lors de la saison 2013/2014.
Et Massara à Marseille ?
Si ce dossier se confirme, il pourrait même faire les affaires de l’OM. Car à Rome, Medhi Benatia prendrait la place d’un certain Frederic Massara, bien connu en Ligue 1 pour son passage au Stade Rennais. Les désaccords seraient de plus en plus nombreux avec Gian Piero Gasperini et son travail serait devenu impossible, ce qui ne laisse que peu de place aux doutes concernant son avenir. Et ça tombe bien, puisqu'il fait justement partie de la short-list marseillaise pour le nouveau directeur sportif, même si certains médias proches du club auraient démenti ces informations récemment.