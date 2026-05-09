OM : Le prochain directeur sportif offert... par Medhi Benatia ?

Axel Cornic

L’été 2026 sera crucial pour l’Olympique de Marseille et son nouveau président Stéphane Richard, qui aura devant lui un immense chantier. Il faudra en effet tout reconstruire, en commençant par trouver un nouveau directeur sportif, puisque Medhi Benatia va quitter son poste à la fin de la saison. Et une piste précise pourrait prendre de l’ampleur...

On était partis sur un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi, mais il n’aura finalement duré qu’un an et demi. Un échec retentissant, qui a poussé l’OM à tout remettre en question et faire peau neuve, puisqu’à la fin de cette saison il n’y aura plus personne de l’ancien cycle. En commençant par Medhi Benatia, qui va faire ses valises dans seulement quelques semaines.

Benatia à Roma... Il avait initialement donné sa démission en février dernier, en même temps que Roberto De Zerbi et quelques jours avant la mise à l’écart de Pablo Longoria. Le propriétaire Frank McCourt l’a convaincu de rester quelques mois de plus, mais l’OM va bientôt devoir se débrouiller sans lui. Mais Benatia ne devrait vraisemblablement pas rester très longtemps sans club ! D’après les informations de TMW, il aurait déjà commencé à discuter avec l’AS Roma, club qu’il connait très bien puisqu’il y a été joueur lors de la saison 2013/2014.