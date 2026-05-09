Successeur de Benatia : Annoncé dans le viseur de l’OM, il ne viendra pas à Marseille !

Alexis Brunet

Comme annoncé depuis quelque temps, Medhi Benatia quittera l’OM à la fin de la saison. Le club phocéen se cherche donc un nouveau directeur sportif et dans ce sens il multiplie les pistes depuis plusieurs semaines. Ce vendredi, c’est le nom de Frederic Massara qui est sorti du chapeau, mais sauf retournement de situation, l’Italien ne devrait pas débarquer dans le sud de la France cet été.

Cette saison, l’OM a vu partir de nombreuses figures importantes. Tout d’abord, c’est Roberto De Zerbi qui a mis les voiles après une série de mauvais résultats. L’Italien a été remplacé par Habib Beye qui, depuis son arrivée à Marseille, n’a pas réussi à redresser le club phocéen au point qu’un départ cet été n’est pas à exclure. Par la suite, c’est Pablo Longoria qui a également quitté le navire. L’Espagnol a depuis rebondi à River Plate, alors que Stéphane Richard a été nommé il y a quelques semaines comme nouveau président de l’OM par Frank McCourt.

Massara pisté par l’OM Dans les prochaines semaines, l’OM va encore une fois devoir s’activer pour remplacer l’un de ses dirigeants, car Medhi Benatia a déjà annoncé qu’il allait quitter Marseille à l’issue de la saison. Le club phocéen est donc à la recherche d’un nouveau directeur sportif et multiplie les pistes en ce sens. Ce vendredi, Foot Mercato a affirmé que le nom de Frederic Massara a été soufflé aux Olympiens par Federico Balzaretti. L’actuel DS de l’AS Rome aurait même échangé avec Benatia et il se serait montré intéressé quant à une arrivée dans le sud de la France.