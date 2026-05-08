OM : Relations compliquées entre Greenwood et Benatia, l’évènement qui a mis le feu aux poudres est dévoilé !

Alexis Brunet

Actuellement rien ne va plus à l’OM. Les joueurs d’Habib Beye étaient depuis quelques jours à la Commanderie pour une grosse mise au vert, afin d’espérer une fin de championnat heureuse. Dans ce marasme marseillais, les relations seraient très tendues entre Mason Greenwood et Medhi Benatia et l’on sait d’où viendrait la brouille entre les deux hommes.

Samedi face au Havre, l’OM sera dans l’obligation de l’emporter. Les Marseillais sont actuellement septièmes de Ligue 1 et donc non qualifiés pour la moindre coupe d’Europe. Les joueurs d’Habib Beye devront également triompher face au Stade Rennais lors de la dernière journée, mais cela ne sera pas facile, surtout que Mason Greenwood semble ailleurs.

Mason Greenwood et Benatia sont brouillés Au fur et à mesure que les jours passent, Mason Greenwood semble déjà loin de l’OM. L’Anglais pourrait s’en aller cet été, lui qui est loin de faire l’unanimité à Marseille. D’après les informations de L’Équipe, l’attaquant n’adresserait d’ailleurs plus la parole à Medhi Benatia avec qui la fracture serait béante. Selon le quotidien sportif, cette inimitié entre les deux hommes remonterait à l’été dernier, lorsque l’ancien joueur de Manchester United a décidé de bouder une opération marketing avec l'équipementier du club, ce qui a eu le don d’agacer fortement le directeur sportif marocain.