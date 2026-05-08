Samir Nasri insulté sur Canal+ : La scène improbable avec Desiré Doué

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux campagnes de Ligues des champions et deux finales pour Désiré Doué. Un bilan presque parfait en attendant le verdict à Budapest le 30 mai prochain face à Arsenal. Quelques minutes après la qualification décrochée par le PSG sur la pelouse du Bayern Munich mardi, Désiré Doué a pris part malgré lui à une séquence sur Canal+ qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux avec Samir Nasri.

Consultant pour Canal+ depuis plusieurs années maintenant, Samir Nasri répond toujours présent pour les soirées de Ligue des champions avec l'ensemble de l'équipe du Canal Champions Club à savoir le présentateur Hervé Mathoux, la consultante Laure Boulleau ainsi que le journaliste Bertrand Latour notamment. L'ancien joueur formé à l'OM surnommé Le Petit Prince de Marseille a témoigné de la nouvelle accession du PSG en finale de Ligue des champions mercredi à l'Allianz Arena face au Bayern Munich (1-1).

«Et Nasri, nique ta mère, et Nasri nique ta mère» Après le coup de sifflet final et les célébrations, Désiré Doué acceptait de répondre aux questions du plateau du Canal Champions Club. « Il y a des matchs qu'on ne peut pas tout le temps gagner avec une magie, du jeu extraordinaire. Aujourd'hui, on a beaucoup défendu. C'est aussi ça notre force, qu'on est capables de défendre, d'attaquer, on fait les deux et il faut qu'on s'améliore encore dans beaucoup d'aspect ». Pendant cette prise de parole de Désiré Doué au micro de Canal+ sur le plateau bord terrain du Canal Champions Club, les supporters du PSG présents à l'Allianz Arena chantaient à tue-tête les paroles suivantes : "Et Nasri, nique ta mère, et Nasri nique ta mère" ».