Le PSG voulait boucler un transfert en secret, c'est raté

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En période de mercato, les rumeurs fusent autour des grands clubs européens. Pendant des années, le nom du PSG était constamment cité dans de multiples dossiers chauds. Ce ne fut pas le cas de l'année dernière bien qu'un profil grandement courtisé par les dirigeants n'ait pas été déniché comme le souhaitait le champion d'Europe. Explications.

Cet hiver, L'Equipe a dévoilé avant la signature de Dro Fernandez que le comité directeur du PSG en pinçait pour un champion du monde : Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de 25 ans de Chelsea, sous contrat jusqu'en juin 2031, fait beaucoup parler de lui dans la presse et notamment pour ses déclarations concernant une potentielle vie future à Madrid qui lui ont valu une sanction sportive de son club. Son avenir s'écrit en pointillés à présent, mais ce dossier prouve que le Paris Saint-Germain travaillerait sur certaines opérations en sous-marin.

«Le PSG cherche un attaquant gaucher capable de jouer à droite, mais n'a pas trouvé la perle rare l'été dernier» Le journaliste Laurent Perrin a fait une révélation pendant la session questions / réponses avec certains internautes du Parisien au lendemain de la qualification du PSG arrachée à l'Allianz Arena face au Bayern Munich (1-1 et 5-4 à l'aller). Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a essuyé un revers sur le marché des transferts avec un joueur offensif inatteignable. « Le PSG cherche un attaquant gaucher capable de jouer à droite, mais n'a pas trouvé la perle rare l'été dernier. L'effectif a besoin de se régénérer mais l'ossature ne bougera pas ».