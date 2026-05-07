Christophe Galtier réclamé sur le banc de l’OM : «C’est l’homme de la situation»

Axel Cornic

L’avenir de l’Olympique de Marseille est des plus flous, puisqu’on ne sait même pas si le club disputera une compétition européenne la saison prochaine. Et que dire de celui d’Habib Beye, arrivé il y a seulement quelques mois pour remplacer Roberto De Zerbi et déjà annoncé tout proche d’un possible départ.

Qui sera encore là la saison prochaine ? L’intersaison à venir semble être cruciale pour l’OM, où Frank McCourt doit tout reconstruire après le départ de Pablo Longoria et celui à venir de Medhi Benatia. Un premier pas a été fait avec Stéphane Richard, qui le 2 juillet prochain va devenir le nouveau président, mais il reste encore énormément de travail à faire.

Quel entraineur pour l’OM ? L’un des gros dossiers concernera sans aucun doute Habib Beye, dont le contrat va jusqu’en juin 2027, mais qui semble être toujours plus isolé à Marseille. Plusieurs sources ont d’ailleurs annoncé des gros clashs en interne avec Mason Greenwood ou encore Himad Abdelli, recruté lors du mercato hivernal et déjà écarté du groupe par l’entraineur de l’OM. Les spéculations autour de son possible successeur sont nombreuses, mais il y a un nom qui revient régulièrement...