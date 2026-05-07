L’OM après le PSG : Christophe Galtier est-il l’entraîneur qu’il faut pour remplacer Habib Beye ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Habib Beye est aujourd’hui l’entraîneur de l’OM, il pourrait ne pas le rester la saison prochaine. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le technicien pourrait faire les frais de la fin de saison catastrophique à Marseille. Mais forcément, la question est de savoir vers qui se tourner pour remplacer Beye. L’option Christophe Galtier est alors privilégiée par beaucoup. L’ancien entraîneur du PSG est-il l’entraineur qu’il faut pour relancer la machine à l’OM ?

Au cours des dernières années, on a assisté à une grande instabilité sur le banc de l’OM. Et voilà que quelques mois seulement après l’arrivée d’Habib Beye à la place de Roberto De Zerbi, ça pourrait encore changer à Marseille. Alors que l’ancien coach du Stade Rennais a signé jusqu’en 2027, il pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son contrat. N’ayant pas répondu aux objectifs fixés à son arrivée, à savoir remporter la Coupe de France et se qualifier pour la Ligue des Champions, Beye pourrait bien faire les frais de l’arrivée du prochain directeur sportif qui va remplacer Medhi Benatia.

Cette fois c’est la bonne pour Galtier à l’OM ? Christophe Galtier et l’OM, c’est une histoire particulière. Né à Marseille, le désormais entraîneur a joué pour le club phocéen. Prendra-t-il prochainement place sur le banc de touche ? Récemment, celui qu’on a pu voir aux commandes du PSG et qui est aujourd’hui en poste en Arabie saoudite à Neom avait reconnu avoir déjà été contacté par l’OM pour en être l’entraineur : « Je suis né à Marseille, j’ai joué à l’OM… Ça aurait pu se faire, mais ça ne s’est pas fait pour une histoire de timing. J’ai été sollicité par l’OM après Paris, mais pour les raisons précédemment évoquées, j’ai préféré dire non. J’avais besoin de prendre un peu de distance afin de préparer les échéances extrasportives qui arrivaient. Pas facile de dire non à l’OM ? Ça n’a pas été simple mais j’ai préféré être honnête avec les gens qui m’avaient sollicité lors des entretiens. Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas ». Et si l’occasion était enfin la bonne cet été pour Christophe Galtier et l’OM ?