Mercato : L’OM déjà en crise, une nouvelle annonce ne va rien arranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Du côté de l’OM, l’attention est mise sur l’équipe première masculine, qui peine à sortir de la crise depuis le début de l’année 2026. Du changement est attendu durant l’été, et cela devrait en être de même chez les Marseillaises, la section féminine du club. L’entraîneuse Corinne Diacre l’a déjà fait savoir à ses dirigeants.

Futur président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions le 2 juillet prochain, a du pain sur la planche après la saison ratée de bout en bout par l’équipe première. Un nouveau directeur sportif est attendu pour remplacer Medhi Benatia, tandis qu’un entraîneur pourrait suivre, Habib Beye n’ayant pas réussi à relancer l’OM depuis le mois de février. Le turnover dans l’effectif s’annonce également conséquent pour repartir sur de nouvelles bases, et il n’y a pas que chez les hommes que cela devrait bouger.

« On ne peut pas se contenter du maintien chaque saison » Officiellement maintenue en Arkema Première Ligue, la section féminine de l'OM devrait également voir débarquer de nouvelles têtes durant l’été. Telle est en tout cas la volonté de Corinne Diacre, qui n’a pas hésité à mettre la pression sur ses dirigeants. « On ne peut pas se contenter du maintien chaque saison, a confié l’ancienne sélectionneure des Bleues sur BFM Marseille Provence. Là, c'était 'normal' pour une équipe promue de viser le maintien. La saison prochaine, sans dévoiler de secret, l'objectif sera bien évidemment supérieur ».