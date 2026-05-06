PSG : Ousmane Dembélé fan d’une grosse star de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur phare du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a grandi en admirant les stars du football, mais pas uniquement. L’un de ses amis d’enfance a récemment révélé l’attirance du Ballon d’Or pour le catch, et plus particulièrement pour une célèbre star de la WWE, au point de l'imiter...

Sa présence sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi soir pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG ne fait aucun doute. Ousmane Dembélé, arrivé dans la capitale à l’été 2023, est devenu au pion essentiel de l’équipe dirigée par Luis Enrique et rêve d’un nouveau sacre dans la compétition, comme il l’avait peut-être imaginé durant son enfance passée au quartier de la Madeleine, à Evreux (Eure). Mais l’international français n’était pas uniquement attiré par le football.

Ousmane Dembélé fan de Randy Orton En plus du ballon rond, Ousmane Dembélé avait également un appétit… pour le catch ! Pierre Junior Ndong, qui était dans sa classe en CM2, a récemment révélé dans les colonnes du Parisien l’intérêt du champion du monde français pour ce divertissement sportif. « Il était fan de Randy Orton et de sa prise de finition, le RKO. On s’entraînait souvent à la reproduire », a-t-il révélé. En pleine ascension au milieu des années 2000, Randy Orton est toujours en activité à 46 ans. Le maître du RKO était d'ailleurs présent dans l'un des combats principaux du dernier WrestleMania, considéré comme le Super Bowl de la discipline scénarisé.