PSG : Ousmane Dembélé fan d’une grosse star de la WWE

Joueur phare du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a grandi en admirant les stars du football, mais pas uniquement. L’un de ses amis d’enfance a récemment révélé l’attirance du Ballon d’Or pour le catch, et plus particulièrement pour une célèbre star de la WWE, au point de l'imiter...
Sa présence sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi soir pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG ne fait aucun doute. Ousmane Dembélé, arrivé dans la capitale à l’été 2023, est devenu au pion essentiel de l’équipe dirigée par Luis Enrique et rêve d’un nouveau sacre dans la compétition, comme il l’avait peut-être imaginé durant son enfance passée au quartier de la Madeleine, à Evreux (Eure). Mais l’international français n’était pas uniquement attiré par le football.
Ousmane Dembélé fan de Randy Orton
En plus du ballon rond, Ousmane Dembélé avait également un appétit… pour le catch ! Pierre Junior Ndong, qui était dans sa classe en CM2, a récemment révélé dans les colonnes du Parisien l’intérêt du champion du monde français pour ce divertissement sportif. « Il était fan de Randy Orton et de sa prise de finition, le RKO. On s’entraînait souvent à la reproduire », a-t-il révélé. En pleine ascension au milieu des années 2000, Randy Orton est toujours en activité à 46 ans. Le maître du RKO était d'ailleurs présent dans l'un des combats principaux du dernier WrestleMania, considéré comme le Super Bowl de la discipline scénarisé.
Le PSG et la WWE en partenariat
S’il n’a pas eu l’occasion de monter sur un ring de catch, Ousmane Dembélé a toutefois pu soulever une ceinture de la WWE à l’occasion d’une collaboration entre la première compagnie de catch au monde et le Paris Saint-Germain. Un titre particulier puisque celui-ci est au couleur du champion d’Europe en titre.
⚽️ Les stars du PSG s’affichent avec la ceinture de la WWE aux couleurs du club de la capitale— Bernard Colas (@BernardCls) May 19, 2025
🔴🔵 Ousmane Dembélé x John Cena 👋🏼pic.twitter.com/blcYy9DPv1
La prestation du Ballon d’Or 2025 et de ses coéquipiers du PSG ce mercredi soir devrait être suivie avec attention par l'un des catcheurs de la WWE, Elio LeFleur. Ce talent tricolore, qui a récemment intégré la structure américaine après avoir été repéré pour ses performances en France et à travers l’Europe, nous avait dévoilé en exclusivité son attachement pour le club de la capitale lors d’un entretien. « Je suis un supporter du PSG. J’ai peut-être lâché une petite larmichette le soir même, nous avait-il confié au sujet du sacre en Ligue des champions survenu le 31 mai 2025. Je me suis dit qu'après tout ce que nous avons traversé en tant que fans du PSG, nous l'avons bien méritée ».