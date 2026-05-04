WWE : Le fils du légendaire Hulk Hogan prêt à se lancer dans le catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’instar de Roman Reigns, Randy Orton ou encore Cody Rhodes, Nick Hogan va-t-il suivre les traces de son père en se lançant dans le catch ? Alors qu'il approche de ses 36 ans, ce projet audacieux semble germer dans l'esprit du fils de la légende américaine, décédée l’été dernier, qui n'exclut pas une reconversion.

Nick Hogan va-t-il suivre les traces d’autres « fils et filles de » du catch en embrassant la carrière de son défunt père ? L’hypothèse n’est pas exclue par l’un des enfants de la légende Hulk Hogan, qui a succombé à un arrêt cardiaque le 24 juillet dernier. Invité du podcast d’Eric Bischoff (83 Weeks) la semaine dernière, l’homme de 35 ans, qui n’est jamais monté sur un ring, a évoqué la perspective de se lancer à son tour dans le catch.

« Si l'occasion se présente un jour... » « On ne sait jamais. Je fais quelques apparitions ici et là et je me remets en forme de temps en temps. Ça m’a toujours attiré, a reconnu Nick Hogan. Je dois dire que je suis en assez bonne forme physique en ce moment et ce n'est pas un domaine qui m’est inconnu. Donc, si l'occasion se présente un jour, je l'accueillerais à bras ouverts. » Une déclaration qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.