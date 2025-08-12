«Je ne peux plus lutter» : Le témoignage poignant après la mort de Hulk Hogan, légendaire catcheur de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure marquante du catch mondial, Hulk Hogan est mort le 24 juillet dernier, à l’âge de 71 ans. Si la discipline est scénarisée, celle-ci avait eu des conséquences importantes sur la santé de la star américaine, contrainte de subir de nombreuses opérations tout au long de sa vie comme l’a rappelé Ric Flair, autre légende de la WWE.

Le 24 juillet dernier, le monde du catch a perdu l’une de ses grandes légendes en la personne de Hulk Hogan, décédé à l’âge de 71 ans. La star américaine, devenue au cours des années 1980 une icône de la pop culture grâce à ses prestations sur le ring de la WWF (devenue WWE), a succombé à une crise cardiaque. Cela faisait plusieurs semaines que la santé de Hogan était sujette aux rumeurs, avec de nombreuses interventions chirurgicales tout au long de sa vie.

« Son corps a simplement dit : "Je ne peux plus lutter" » Autre visage phare du catch, Ric Flair fut l’un des premiers à rendre hommage à son ancien rival mais également ami et admet aujourd'hui que son décès l’avait amené à réfléchir à sa propre mort. « Vous savez, le plus drôle, c'est que nous avons perdu tellement de gars. Quand Hogan est parti, ça m'a un peu angoissé parce que j'ai cinq ans de plus que lui, a confié le légendaire Nature Boy dans le "Clay Edwards Show Podcast", ajoutant : « Il s'était simplement trop donné. Onze chirurgies du dos, des prothèses de hanche, des prothèses d'épaule… Je crois qu'il venait juste de subir deux opérations au cou. Je pense que son corps a simplement dit : "Je ne peux plus... Je ne peux plus lutter contre ça". » En septembre dernier, l’ancienne star légendaire et controversée de la WWE avait révélé dans le podcast "Impaulsive" avoir subi « environ 25 opérations chirurgicales au cours des dix dernières années. Dix d'entre elles concernaient le dos ».