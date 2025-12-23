Fin de l’histoire : Les trois hommes qui peuvent remplacer Zidane !

Amadou Diawara

Lié à la FFF jusqu'au 31 juillet 2026, Didier Deschamps a décidé de quitter l'équipe de France après la Coupe du Monde. N'ayant pas repris du service depuis la fin de son deuxième mandat au Real Madrid (2019-2021), Zinedine Zidane est le candidat numéro 1 pour devenir le nouveau sélectionneur des Bleus. Toutefois, le Ballon d'Or 98 pourrait finalement prendre la place de Xabi Alonso à la Maison-Blanche. Dans un tel scénario, Pierre Ménès a trois idées pour la succession de Didier Deschamps.

«En coach français, tu as Franck Haise, Bruno Génésio, Pierre Sage...» « En coach français, tu as Franck Haise, Bruno Génésio, Pierre Sage… Les trois sont bons, maintenant est-ce qu’ils sont suffisamment bons pour être sélectionneurs de l’équipe nationale ? Tant qu’on n’a pas essayé, on ne saura pas. Je trouve ça insupportable ce pas de deux entre la Fédé et Zidane. Si elle voulait éviter que Zidane soit tenté de retourner au Real Madrid, et bah il faudrait le nommer maintenant », a jugé Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.