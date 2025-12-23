Zidane : C'est le choc en Algérie !

Alexis Brunet

Contrairement à Zinédine, Luca Zidane a lui choisi de représenter l’Algérie chez les professionnels. Le gardien de but a changé de nationalité il y a peu et il a rapidement été sélectionné par Vladimir Petkovic. Certains de ses nouveaux coéquipiers ont d’ailleurs été choqués par le fait que le fiston ressemblait énormément à son paternel.

Dimanche soir, le Maroc a officiellement donné le coup d’envoi de la CAN en dominant les Comores sur le score de 2-0. Mercredi, cela sera au tour de l’Algérie d’entrer en scène et les Fennecs seront très attendus. Présent dans la liste de Vladimir Petkovic, Luca Zidane pourrait d’ailleurs être titulaire dans les buts.

Changement de nationalité pour Luca Zidane À 27 ans, Luca Zidane a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Alors qu’il avait évolué en équipe de France des moins de 16 jusqu’aux moins de 20, le fils de Zinédine a choisi de changer de nationalité sportive et de dorénavant représenter l’Algérie. Tout est allé très vite pour le gardien de but qui a peu de temps après fêté sa première sélection avec les Fennecs et qui va donc maintenant disputer la CAN.