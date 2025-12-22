OM : Aubameyang quitte Marseille, il confirme sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Ce dimanche a officiellement commencé la CAN avec la victoire du Maroc contre les Comores (2-0). Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang disputera lui son premier match mercredi face au Cameroun. Le buteur de l’OM a posté une photo sur son compte Snapchat ce lundi pour confirmer son arrivée à Agadir, camp de base de sa sélection.

Dimanche soir, le Maroc a donné le coup d’envoi de la CAN. À domicile, les Lions de l’Atlas se sont imposés 2-0 contre les Comores, réussissant donc parfaitement leur entrée dans la compétition, eux qui sont vus comme les principaux favoris.

Le Gabon face au Cameroun Tout comme le Maroc, le Gabon espère lui aussi pouvoir remporter la compétition et pour cela il comptera sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de l’OM est la principale arme offensive de son pays, mais il ne pourra pas disputer le premier match face au Cameroun qui aura lieu mercredi en raison d’une blessure contractée mi-décembre en club.