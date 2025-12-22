OM : Aubameyang quitte Marseille, il confirme sur les réseaux sociaux !

Ce dimanche a officiellement commencé la CAN avec la victoire du Maroc contre les Comores (2-0). Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang disputera lui son premier match mercredi face au Cameroun. Le buteur de l’OM a posté une photo sur son compte Snapchat ce lundi pour confirmer son arrivée à Agadir, camp de base de sa sélection.
Dimanche soir, le Maroc a donné le coup d’envoi de la CAN. À domicile, les Lions de l’Atlas se sont imposés 2-0 contre les Comores, réussissant donc parfaitement leur entrée dans la compétition, eux qui sont vus comme les principaux favoris.
Le Gabon face au Cameroun
Tout comme le Maroc, le Gabon espère lui aussi pouvoir remporter la compétition et pour cela il comptera sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de l’OM est la principale arme offensive de son pays, mais il ne pourra pas disputer le premier match face au Cameroun qui aura lieu mercredi en raison d’une blessure contractée mi-décembre en club.
Aubameyang est arrivé au Maroc
Ce lundi, sur Snapchat, Pierre-Emerick Aubameyang a d’ailleurs confirmé avec une photo qu’il était bien arrivé au Maroc à Agadir, camp de base du Gabon. L’attaquant de l’OM va donc continuer à se soigner sur place avec pour objectif de disputer le deuxième match face au Mozambique dimanche ainsi que la dernière rencontre de groupe face à la Côte d'Ivoire qui aura lieu le 31 décembre.