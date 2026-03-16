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Mercato - OM : Il plaque tout pour le suivre, «j'avais une confiance aveugle en lui»

Mercato - OM : Il plaque tout pour le suivre, «j'avais une confiance aveugle en lui»
Thomas Bourseau
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Rédacteur
Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois arrivé dans un club de la stature de l'Olympique de Marseille en France, beaucoup de joueurs feraient tout pour y rester le plus longtemps possible. Ce n'était pas le cas de l'attaquant dont il est question ci-dessous qui a aveuglément pris la décision de quitter la cité phocéenne afin de suivre l'entraîneur qui l'avait accueilli à l'OM. Il raconte.

Des souvenirs qui remontent à 20 ans de cela. L'année de la Coupe du monde 2006, à laquelle il ne participera pas avec l'équipe de France, il débarquait à l'Olympique de Marseille dès le mercato hivernal. Une décision qui a pris forme grâce à la présence d'un entraîneur qu'il considère comme étant son mentor. Ces dernières heures, il est revenu sur ce choix de carrière fort pour L'Equipe.

«Il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor»

Par le biais de sa rubrique : Paroles d'ex, Toifilou Maoulida a déclaré sa flamme à celui à qui il doit beaucoup : Jean Fernandez. « L'entraîneur qui vous a le plus marqué ? Jean Fernandez. C'est lui qui m'a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation comme Stéphane Borbiconi ou Grégory Proment et j'ai marqué 13 buts. Ensuite, il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui ».

«Coach Fernandez a poussé pour que je le suive à Auxerre»

Faisant pleinement confiance à Jean Fernandez, Toifilou Maoulida avait fait le choix de quitter l'OM seulement 18 mois après son arrivée dans l'optique de le rejoindre à l'AJ Auxerre. Un changement d'horizon qu'il regrette aujourd'hui, maintenant que le temps a fait son œuvre, tant il aurait aimé continuer à porter la tunique du club phocéen au Vélodrome. « Votre plus grand regret ? Ne pas être resté à Marseille pour la saison 2007-2008. Il me restait encore deux ans de contrat, mais coach Fernandez a poussé pour que je le suive à Auxerre. J'avais moins joué la fin de saison et la concurrence était forte. Dès septembre 2007, l'OM a changé d'entraîneur et Eric Gerets est arrivé. Je partageais ses valeurs, cette grinta qu'il voulait voir. Je crois être parti un peu trop tôt. Peut-être qu'en me battant, j'aurais pu regagner ma place ».

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