Mercato - OM : Il plaque tout pour le suivre, «j'avais une confiance aveugle en lui»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois arrivé dans un club de la stature de l'Olympique de Marseille en France, beaucoup de joueurs feraient tout pour y rester le plus longtemps possible. Ce n'était pas le cas de l'attaquant dont il est question ci-dessous qui a aveuglément pris la décision de quitter la cité phocéenne afin de suivre l'entraîneur qui l'avait accueilli à l'OM. Il raconte.

Des souvenirs qui remontent à 20 ans de cela. L'année de la Coupe du monde 2006, à laquelle il ne participera pas avec l'équipe de France, il débarquait à l'Olympique de Marseille dès le mercato hivernal. Une décision qui a pris forme grâce à la présence d'un entraîneur qu'il considère comme étant son mentor. Ces dernières heures, il est revenu sur ce choix de carrière fort pour L'Equipe.

Toifilou Maoulida :



"Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué ? Franck Ribéry !



Il était puissant, rapide, provocateur comme Thierry Henry."



[@lequipe] pic.twitter.com/LIZUcRyLyB — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 15, 2026

«Il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor» Par le biais de sa rubrique : Paroles d'ex, Toifilou Maoulida a déclaré sa flamme à celui à qui il doit beaucoup : Jean Fernandez. « L'entraîneur qui vous a le plus marqué ? Jean Fernandez. C'est lui qui m'a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation comme Stéphane Borbiconi ou Grégory Proment et j'ai marqué 13 buts. Ensuite, il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui ».