Kylian Mbappé contre le RN : «Ça crée des problèmes et des tensions», Christophe Dugarry s'inquiète pour l'équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À un an des élections présidentielles, Kylian Mbappé a pris position contre le Rassemblement National dans un entretien accordé à Vanity Fair. Un choix fort de la part de l’attaquant du Real Madrid, qu’a salué Christophe Dugarry, même si ce dernier s’est inquiété du timing, estimant que cela pourrait avoir des répercussions sur l’équipe de France, d’autant plus à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Comme Zinedine Zidane a pu le faire avant lui, Kylian Mbappé a exprimé auprès de Vanity Fair son inquiétude face à la montée du Rassemblement National en France, à un an des élections présidentielles de 2027 : « Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde. »

« Pourquoi aller créer une espèce de polémique qui n'a aucune valeur à ce jour ? » S’il n’est pas contre cette prise de parole de l’attaquant du Real Madrid, Christophe Dugarry estime que le timing n’est peut-être pas le bon. « Bien sûr qu'il ne faut pas lui interdire (de parler), moi je parle du moment. Ça change tout. En conférence de presse, les journalistes vont poser les questions les uns après les autres », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Ça crée des problèmes et des tensions. Ça crée une espèce de refouloir avec les supporters, avec des joueurs qui sont constamment sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il y en a qui vont se déchaîner. Il va y avoir les extrêmes qui vont s'en prendre à eux les uns après les autres. Quand tu as la chance d'avoir une équipe aussi talentueuse et forte, qui vit bien et avec des joueurs qui s'entendent hyper bien, pourquoi aller créer une espèce de polémique qui n'a aucune valeur à ce jour ? »