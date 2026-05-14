Kylian Mbappé contre le RN : «Ça crée des problèmes et des tensions», Christophe Dugarry s'inquiète pour l'équipe de France

À un an des élections présidentielles, Kylian Mbappé a pris position contre le Rassemblement National dans un entretien accordé à Vanity Fair. Un choix fort de la part de l’attaquant du Real Madrid, qu’a salué Christophe Dugarry, même si ce dernier s’est inquiété du timing, estimant que cela pourrait avoir des répercussions sur l’équipe de France, d’autant plus à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Comme Zinedine Zidane a pu le faire avant lui, Kylian Mbappé a exprimé auprès de Vanity Fair son inquiétude face à la montée du Rassemblement National en France, à un an des élections présidentielles de 2027 : « Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde. »
« Pourquoi aller créer une espèce de polémique qui n'a aucune valeur à ce jour ? »
S’il n’est pas contre cette prise de parole de l’attaquant du Real Madrid, Christophe Dugarry estime que le timing n’est peut-être pas le bon. « Bien sûr qu'il ne faut pas lui interdire (de parler), moi je parle du moment. Ça change tout. En conférence de presse, les journalistes vont poser les questions les uns après les autres », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Ça crée des problèmes et des tensions. Ça crée une espèce de refouloir avec les supporters, avec des joueurs qui sont constamment sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il y en a qui vont se déchaîner. Il va y avoir les extrêmes qui vont s'en prendre à eux les uns après les autres. Quand tu as la chance d'avoir une équipe aussi talentueuse et forte, qui vit bien et avec des joueurs qui s'entendent hyper bien, pourquoi aller créer une espèce de polémique qui n'a aucune valeur à ce jour ? »
« Ne soyons pas naïfs, ce qu'a dit Mbappé va avoir des répercussions sur l'équipe de France »
« Avec ce genre de sortie à ce moment-là, tu crois que le sélectionneur s'en serait passé ? Jeudi je suis persuadé qu'il aura une question. Si Mbappé a un discours rassembleur, c'est quand même mieux pour tout le monde », a ajouté Christophe Dugarry, alors que Didier Deschamps sera présent ce jeudi soir sur le plateau de TF1 afin d’annoncer la liste des 26 joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026. Le champion du monde 1998, qui a salué le « courage » de Kylian Mbappé, est persuadé que cela aura des répercussions négatives sur l’équipe de France, dont l’ancienne star du PSG est en plus le capitaine. « Il a le droit en tant que citoyen de s'exprimer. Mais on n'est pas en période d'élections. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre pour s'exprimer ? Ne soyons pas naïfs, ce qu'a dit Mbappé va avoir des répercussions sur l'équipe de France. Est-ce que c'est le moment à un mois de la Coupe du monde de créer cette polémique ? Quoique tu dises, tu fais une forme de choix et tu t'opposes à une partie des Français. Tu divises. Est-ce qu'à un mois de la Coupe du monde, le but n'est pas de rassembler ? »