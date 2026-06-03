Un deuxième Ballon d'Or au PSG : «Les gens l'enterraient», Ousmane Dembélé a déjoué tous les pronostics !

Amadou Diawara

A la peine au FC Barcelone il y a quelques années, notamment à cause de ses problèmes de blessures à répétition, Ousmane Dembélé revit depuis qu'il a signé au PSG. Auréolé d'une deuxième Ligue des Champions, le numéro 10 de Luis Enrique est en lice pour remporter un nouveau Ballon d'Or. Un exploit que le rappeur ZKR a mis en lumière.

Lors de son passage au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a traversé une période critique. Enchainant les blessures, l'international français n'a pas vraiment pu enchainer les matchs à son meilleur niveau. Mais depuis qu'il est au PSG, Ousmane Dembélé ne cesse de monter en puissance. Ayant remporté deux Ligue des Champions et un Ballon d'Or, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait une nouvelle fois soulever le plus beau des trophées individuels à la fin de l'année 2026. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, le rappeur ZKR s'est totalement enflammé pour Ousmane Dembélé.

«On parle de lui pour un deuxième Ballon d’or d’affilée» « Que vous inspire le back-to-back réalisé par le PSG en Ligue des champions ? Je pense qu’on est tous bluffés. Franchement, ils nous ont choqués. Moi, je ne suis même pas parisien, donc à la base, je ne suis pas censé avoir des émotions par rapport à eux. Mais là, ils ont réussi à m’en procurer. La finale de l’année dernière contre l’Inter (5-0), c’était déjà incroyable. Mais là, je trouve ça encore plus beau parce qu’Arsenal est une équipe compliquée à jouer, qui ferme le jeu et qui t’écœure du football. Ils peuvent te faire sortir de ton match. Au final, ils arrivent à remonter la pente et gagner aux tirs aux buts. Quelle mentalité ! », a déclaré ZKR, avant d'en rajouter une couche.