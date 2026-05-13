Après Bardella et Le Pen, tout le RN s'est prend à Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les propos de Kylian Mbappé en réponse à Jordan Bardella n'en finissent pas de faire réagir. Et alors que Marine Le Pen a déjà pris position, c'est au tour de deux autres membres influents du parti d'extrême droit de prendre position. Sébastien Chenu et Julien Odoul ont effectivement répondu à l'attaquant du Real Madrid.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a pris l'habitude de faire parler de lui que ce soit par ses prestations au Real Madrid ou son comportement extrasportif. Mais cette fois-ci, c'est pour un tout autre sujet que le capitaine de l'équipe de France se retrouve pris dans un emballement médiatique. En effet, dans une interview accordée à Vanity Fair, Kylian Mbappé a répondu à Jordan Bardella qui lui avait reproché ses prises de positions contre le RN. « Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde », avait assuré l'ancien joueur du PSG.

Le RN s'en prend à Mbappé ! Ce à quoi Jordan Bardella avait immédiatement répondu par le biais d'une publication un poil provocatrice sur X : « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) » Dans la foulée, c'est Marine Le Pen qui a réagi. « Moi, quand il dit qu’on ne va pas gagner les élections, ça me rassure parce qu’il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c’était pour gagner la Ligue des champions. Entre-temps, le PSG a gagné (…) Il peut prendre position. Les gens qui aiment le football sont quand même assez libres de savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par Monsieur Mbappé », confiait-elle au micro de RTL.