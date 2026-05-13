Mbappé voulait faire comme Zidane : Des années après, la star du Real Madrid s’explique

Au fil de sa jeunesse, Kylian Mbappé a eu plusieurs modèles de footballeur. Le tout premier fut Zinedine Zidane avant que Cristiano Ronaldo occupe constamment ses pensées au point où il reprenait la célébration signature du Portugais avec les équipes de jeunes de l'AS Monaco. Concernant Zidane, Mbappé a vu un vieux dossier ressurgir lors d'une interview avec Vanity Fair.
Né un 20 décembre 1998, Kylian Mbappé voyait le jour quelques mois après le premier sacre de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du monde. En finale, Zinedine Zidane devenait l'idole de toute une génération grâce à ses deux coups de tête sur corner contre le Brésil (3-0). Si bien que même les jeunes amoureux du ballon rond n'ayant pas assisté à cette rencontre ont idolâtré celui qui est surnommé « Zizou ».
«Son idole ? Il a commencé par Zidane. Dès l'âge de 4 ans»
Kylian Mbappé a fait partie de cette catégorie comme sa mère Fayza Lamari l'affirmait au cours d'un long échange avec L'Equipe Magazine paru dans le numéro du moins de septembre : Kylian Confidentiel. « Comprenez-vous les réactions des enfants quand ils le croisent ? J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe. Son idole ? Il a commencé par Zidane. Dès l'âge de 4 ans ».
«J’étais très jeune ! C’est drôle, mais cela montre aussi l’innocence d’un enfant»
Au cours de sa jeunesse, Kylian Mbappé était si fan de Zinedine Zidane qu'il a soumis une requête à un coiffeur si inattendue qu'elle est devenue une anecdote rigolote. Des années après sa tentative de faire la même coupe de la calvitie de Zidane, Mbappé a été relancé sur le sujet par Vanity Fair en interview. « J’étais très jeune ! C’est drôle, mais cela montre aussi l’innocence d’un enfant, qui ne comprend pas qu’un homme aussi célèbre, aussi fort, puisse perdre ses cheveux ». Un moment qui en dit long sur l'innocence des enfants qui n'ont d'yeux que pour leurs idoles.