Crise au Real Madrid : Le nom d’une taupe du vestiaire est dévoilé en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’esf la crise au Real Madrid. Avant la défaite concédée au Camp Nou face au FC Barcelone dimanche, scellant définitivement le sacre de l’éternel rival en Liga, les joueurs du Real Madrid ont assisté à une violente scène dans les vestiaires la semaine dernière entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Toute cette histoire aurait été divulguée dans les médias par un joueur dont l’identité a été révélée.

En milieu de semaine dernière, les esprits s’étaient échauffés à Valdebebas. Au centre d’entraînement du Real Madrid, le ton n’est pas monté une fois, mais deux entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Au point où Alvaro Arbeloa a été contraint de mettre les deux milieux de terrain dans la même équipe à l’entraînement au vu des tacles appuyés de l’Uruguayen envers le Français, faisant considérablement monter la pression. Jeudi, rebelote avec cette fois-ci une explication dans les vestiaires qui a mal tourné. Valverde est tombé et s’est ouvert le crâne sur une table sans que Tchouaméni l’ait frappé comme affirmé par les deux hommes dans des communiqués respectifs.

Une embrouille de vestiaire qui finit à l’hôpital ? Cette altercation a fuité dans la presse espagnole par le biais de Marca, quotidien madrilène. L’influenceur Aqababe a aussi été mis au parfum sur Instagram par Aurélien Tchouaméni. En parallèle, un autre joueur du Real Madrid aurait transmis les coulisses de cet accrochage à la presse : Dani Ceballos. Si l’on se fie aux informations de José Antonio Rivero, journaliste de la Onda Cero, le milieu espagnol serait « la taupe » du vestiaire pour cette histoire.