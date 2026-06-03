Equipe de France : Le petit coup de pression d'Emmanuel Macron avant la Coupe du monde !

Axel Cornic

A une quinzaine de jour de leur premier match de Coupe du monde contre le Sénégal, les joueurs de l’équipe de France ont reçu la visite d’Emmanuel Macron à Clairefontaine. Le président de la République française a passé un moment avec eux, mais il a surtout fait un discours pour lancer enfin la compétition, qui se tiendra en Amérique du Nord et au Mexique du 11 juin au 19 juillet prochain.

C’est enfin parti. Avec la finale de la Ligue des Champions, la saison est terminée et tout le monde peut enfin se concentrer sur la Coupe du monde. Et elle va arriver très vite, puisque le premier match est programmé pour le 11 juin, tandis que l’équipe de France entrera en lice le 16.

« Didier, ça fait plus longtemps que moi qu'il est là » Avant de s’envoler de l’autre côté de l’Atlantique, les joueurs de Didier Deschamps ont reçu ce mardi la visite d’Emmanuel Macron, qui leur a adressé un long discours. « J'ai confiance en vous. C'est le premier message que j'ai envie de vous dire. J'ai confiance dans cette équipe de France, dans ses joueurs, dans son staff. Je sais sa force, sa constance, la rigueur des équipes, l'amitié qui vous lie. On a une structure qui est là depuis plusieurs années, qui est là sous l'autorité de Didier (Deschamps). Ça fait plus longtemps que moi qu'il est là » a déclaré le président de la République française.