Mercato : Après Ramos et Lee, la nouvelle vente à 30M€ qui se profile pour le PSG !

Axel Cornic

Après avoir réussi à garder un effectif inchangé il y a un an, Luis Enrique a vu plusieurs joueurs plier bagages pour quitter le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas terminé, puisque les talents parisiens semblent avoir une grosse cote en ce mercato estival et cela semble notamment être le cas d'un tout jeune joueur qui s'est fait une place en équipe première.

Lors de la première victoire en Ligue des Champions, on pensait que le PSG allait revenir à ses habitudes, avec des nouvelles folies sur le mercato. L'été 2025 a toutefois été sobre, avec seulement quelques changements précis. Mais un an après tout a changé, puisque Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sont déjà partis et d'autres devraient bientôt suivre.

Ibrahim Mbaye sur le départ Cela semble notamment être le cas d'Ibrahim Mbaye, considéré comme l'un des plus grands talents du centre de formation parisien. Ces dernières années il a fait plusieurs apparitions remarquées en équipe première, mais i ne semble pas encore avoir réussi à franchir un palier. Il faut dire que la concurrence est immense, puisque l'international sénégalais de 18 ans doit rivaliser avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Son contrat se termine en 2028 et dès la fin de la saison, des rumeurs de départs ont commencé à courir à son sujet.