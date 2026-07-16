L’Angleterre éliminée de la Coupe du monde 2026 : La décision est prise pour l'avenir de Thomas Tuchel

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La presse anglaise n’épargne pas Thomas Tuchel après l’élimination des Three Lions face à l’Argentine (1-2) ce jeudi soir. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Allemand sera déjà fixé quant à son avenir, la Fédération ayant choisi de lui faire confiance pour le prochain Euro.

Thomas Tuchel n’échappe pas aux critiques au lendemain de la demi-finale perdue par l’Angleterre contre l’Argentine (1-2). Après l’ouverture du score d’Anthony Gordon avant l’heure de jeu, le sélectionneur des Three Lions a adopté une stratégie très défensive qui s’est finalement retournée contre lui, avec deux buts de l'Albiceleste dans les dernières minutes. « C'est facile de dire que mes décisions sont mauvaises après que les choses ne se sont pas bien passées. Il y a un million de sélectionneurs après une défaite qui savent quoi faire de mieux. Mais la personne qui doit prendre les décisions, c'est moi. Je n'ai aucun regret, nous avons joué l'un de nos meilleurs matches, peut-être le meilleur », assumait-il après la rencontre.

Thomas Tuchel devrait rester Cette élimination peut-elle précipiter la fin de l’aventure anglaise pour Thomas Tuchel ? Non, si l’on en croit le journaliste Fabrizio Romano, révélant ce jeudi que la FA comptait toujours sur l’entraîneur allemand en vue de l’Euro 2028, qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande. Son contrat, prolongé en février dernier, court d’ailleurs jusqu’à cette date. The Guardian précise que les dirigeants sont globalement satisfaits du parcours de l’Angleterre, jugé plus difficile que lors des précédents tournois dès le tirage au sort avec un groupe comprenant la Croatie et le Ghana. La Fédération anglaise serait également consciente des difficultés à gérer pour le staff, notamment la chaleur et les déplacements.