Coupe du monde 2026 : Inquiétude pour Lamine Yamal avant l'Argentine, l'Espagne met fin au suspense

Axel Cornic

A quelques jours de la finale de la Coupe du monde 2026, les supporters espagnols sont inquiets pour Lamine Yamal. Visiblement touché face à l'équipe de France en demi-finale (2-0), le prodige espagnol n'a pas participé à l'entrainement collectif de ce jeudi, ce qui a évidemment tout de suite fait parler.

Les supporters de l'équipe de France peinent toujours à accepter l'élimination de la Coupe du monde 2026, avec d'ailleurs certains qui souhaitent rejouer la demi-finale. Mais en Espagne on pense plutôt à la finale du 19 juillet prochain, qui opposera La Roja aux champions en titre argentins, menés par un certain Lionel Messi qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

Pas d'entrainement pour Lamine Yamal Evidemment, avant une rencontre aussi importante le moindre détail peut enflammer les foules. Ainsi, les images de l'entrainement de ce jeudi ont soulevé une vive inquiétude de l'autre côté des Pyrénées. Lors d'une séance ouverte à la presse, Lamine Yamal n'a en effet pas participé aux exercices en collectif, se contentant de s'étirer avec son coéquipier Pedro Porro. Déjà handicapé par des pépins physiques tout au long de la dernière saison, l'ailier de 19 ans pourrait donc rater la finale de la Coupe du monde 2026, ce qui serait un désastre pour l'Espagne.