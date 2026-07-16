Coupe du monde 2026 : Lamine Yamal à terre, grosse frayeur en Espagne

Axel Cornic

On connait désormais les deux équipes qui s'affronteront le 19 juillet prochain, pour la finale de la Coupe du monde. Lionel Messi a en effet réussi à mener l'Argentine jusqu'à possible deuxième titre consécutif, tandis que l'Espagne misera sans aucun doute sur Lamine Yamal, pour essayer de conquérir le Monde après l'avoir déjà fait avec l'Europe.

Les supporters tricolores ne l'ont toujours pas accepté, mais la Coupe du monde continuera sans l'équipe de France. Sortis en demi-finale, les hommes de Didier Deschamps vont disputer la petite finale face à l'Angleterre le 18 juillet prochain. Mais tous les yeux sont tournés vers le match du lendemain, avec l'Espagne et l'Argentine qui se disputeront le titre en cette Coupe du monde 2026.

Inquiétude pour Lamine Yamal Les Espagnols ont évidemment sorti l'équipe de France de Kylian Mbappé, dans une rencontre dominée de la tête et des épaules. Les Français seront sans aucun doute derrière eux pour la finale, face à des Argentins toujours détestés depuis la Coupe du monde 2022. Mais à quelques jours de la finale, l'optimisme ibérique a pris un sacré coup. Des vidéos et des clichés montrant Lamine Yamal au sol lors de l'entrainement de ce jeudi, ont en effet lancé une énorme vague d'inquiétude. Il faut dire que le prodige du FC Barcelone a déjà été handicapé par plusieurs pépins physiques au cours de la dernière saison.