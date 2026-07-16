Espagne-Argentine : Un clash éclate avant la finale de la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Espagne a fait tomber la France en demi-finale de la Coupe du Monde. Après la rencontre, Eric Garcia a eu un clash avec un journaliste argentin, et ce, alors que la bande à Lionel Messi n'avait pas encore validé son ticket pour la finale de la compétition.

Lors des demi-finales de la Coupe du Monde, l'Espagne a battu l'équipe de France (2-0) ce mardi soir, avant que l'Argentine ne fasse tomber l'Angleterre (2-1) le lendemain. On assistera donc à une finale entre l'Albiceleste et la Roja ce dimanche. De leur côté, les Bleus et les Three Lions se disputeront la médaille de bronze samedi soir.

Eric Garcia s'est fait clasher par un journaliste argentin Après le coup de sifflet final de France-Espagne ce mardi soir, un clash aurait éclaté entre Eric Garcia et un journaliste argentin. Alors que le joueur de la Roja passait par la zone mixte, le professionnel de l'information l'aurait interpelé, lui demandant s'il « se chiait dessus » en imaginant une finale entre son équipe et l'Argentine. Et Eric Garcia n'a pas manqué de lui répondre en rigolant : « c’est toi qui te chie dessus ». Leurs propos ont été rapportés par Foot Mercato.