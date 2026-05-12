Kylian Mbappé : La publication sur Instagram qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un Clasico manqué par Kylian Mbappé. C'est rare pour être souligné puisque même quand il est en phase de reprise, il fait le maximum pour revenir à temps comme ce fut le cas en janvier dernier pour la Supercoupe d'Espagne. Cette fois-ci, une douleur à l'ischio-jambiers l'a poussé à déclarer forfait et à encourager ses coéquipiers à sa manière sur Instagram. Ce qui n'a pas eu l'effet escompté en Espagne.

Depuis dimanche soir, c'est officiel. Grâce à sa victoire dans le Clasico face au rival madrilène (2-0), le FC Barcelone a conservé son titre de champion d'Espagne. Un choc auquel Kylian Mbappé n'a pas pris part en raison d'une gêne à l'ischio-jambiers alors que sa convalescence se passait bien et que sa présence dans le groupe semblait être en bonne voie. A la fin de l'entraînement de samedi, Mbappé quittait ses partenaires à cause de ladite douleur et a été aux abonnés absents pour le Clasico.

«Hala Madrid» publié par Kylian Mbappé au moment où le FC Barcelone menait 2 buts à 0 Alors que le Real Madrid a rapidement été mené par le FC Barcelone sur le score de 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Marcus Rashford et de Ferran Torres, Kylian Mbappé a publié une Story Instagram pour encourager ses coéquipiers à la 35ème minute de jeu. Un « Hala Madrid » avec le score en évidence sur un téléviseur français puisque les droits de la Liga en Espagne passent pas Movistar+ et non beIN SPORTS. Mbappé a donc suivi la rencontre sur le sol français.