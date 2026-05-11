Kylian Mbappé : La nouvelle révélation choquante sur son absence au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse du FC Barcelone (2-0), laissant le titre au club catalan. Absent pour ce choc, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui en Espagne. Car selon certains journalistes, l’attaquant français aurait fait semblant de se blesser après avoir appris qu’il allait être remplaçant sur ce Clasico.

Une absence qui fait couler beaucoup d’encre. Toujours diminué par sa blessure à la jambe, Kylian Mbappé n’a pas participé au Clasico face au FC Barcelone ce dimanche soir. Si l’attaquant français a regardé cette défaite des siens devant la télé, de nombreux journalistes ont lâché des révélations sur sa non-convocation à cette rencontre. En effet, Mbappé se serait « blessé » ce samedi, quelques minutes seulement après avoir appris qu’il serait remplaçant pour ce choc.

« Kylian Mbappé a vu qu’il serait remplaçant pour le Clasico, 5 minutes après il a quitté l’entraînement » « Lorsque Kylian Mbappé a vu qu’il serait remplaçant pour le Clasico, 5 minutes après il a quitté l’entraînement en disant qu’il s’était blessé. Tout le monde était surpris ! », indique ainsi Alberto Pereiro, journaliste pour Onda Cero. Si ce forfait de Mbappé ne va pas contribuer à redorer sa popularité auprès des supporters, Alvaro Arbeloa lui, avait décidé de défendre son joueur en conférence de presse ce samedi.