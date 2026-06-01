Transferts - Barcola sur le départ : Le PSG a déjà trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Le PSG va sans doute vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale va notamment peut-être perdre Bradley Barcola, qui n’est pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les dirigeants parisiens commenceraient donc à préparer leurs arrières et auraient notamment trouvé un remplaçant à l’international français avec un certain Yan Diomandé.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive après avoir battu Arsenal ce samedi, le PSG peut maintenant se concentrer sur son mercato estival. L’été risque d’être mouvementé côté parisien. Les Rouge-et-Bleu pourraient notamment perdre Bradley Barcola. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas resté insensible à l’intérêt que Liverpool lui porte. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient d’ailleurs déjà identifié son remplaçant sur le marché des transferts.

Le PSG à l'affût pour Diomandé en cas de départ de Barcola ? D’après les informations de TEAMtalk, le PSG serait intéressé par les services de Yan Diomandé. Le RB Leipzig attendrait aux alentours de 100M€ pour lâcher son international ivoirien. Seulement, un transfert du crack de 19 ans devrait dépendre d’un départ ou non de Bradley Barcola. En attendant, la sensation de Bundesliga serait également convoitée par des cadors de Premier League. Liverpool et Arsenal seraient notamment dans la course à Yan Diomandé.