Départ du PSG : «Une offre très importante» ou rien pour Lucas Hernandez ?

Six ans après avoir privé le PSG de sa première Ligue des champions avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez en a remporté deux autres avec la tunique du Paris Saint-Germain. A 30 ans, le tout entrant dans les 24 derniers mois de son contrat dans la capitale, le champion du monde est un sujet qui revient sur la table à l'approche du mercato estival. Toutefois, il ne devrait pas y avoir de rebondissement dans le feuilleton entourant son avenir.
Etant tombé d'accord avec le Bayern Munich en 2023 pour le transfert de Lucas Hernandez, le PSG ne voit plus en lui un élément phare de son équipe. Luis Enrique l'a relégué à un rôle de doublure, que ce soit de Nuno Mendes au poste de latéral gauche ou bien de Willian Pacho en défense centrale. Le champion du monde tricolore a encore deux saisons restantes sur son contrat
Et de 3 pour Lucas Hernandez
Lors des matchs couperets de la saison, et plus particulièrement en Ligue des champions, Lucas Hernandez (30 ans) a dû se satisfaire d'entrées en jeu et n'a même pas pu prendre part à la finale de C1 contre Arsenal samedi à la Puskas Arena de Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). En parallèle de la Coupe du monde à laquelle il prendra part avec l'équipe de France entre le 11 juin et le 19 juillet prochain si les Bleus venaient à se hisser jusqu'à la finale, Lucas Hernandez pourrait-il changer de club ?
Les chemins de Lucas Hernandez et du PSG ne se sépareront qu'à une seule condition
Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich et le PSG ne serait pas prêt à tout accepter pour quitter la capitale. D'après les informations de L'Equipe, il n'existe qu'un seul cas de figure pour permettre à Lucas Hernandez de plier bagage. Il faudrait qu'une très bonne offre arrive sur la table afin de décanter la situation et d'accélérer son transfert, ce qui ne serait absolument pas à l'ordre du jour en ce lendemain de sacre en Ligue des champions...