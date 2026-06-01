Départ du PSG : «Une offre très importante» ou rien pour Lucas Hernandez ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Six ans après avoir privé le PSG de sa première Ligue des champions avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez en a remporté deux autres avec la tunique du Paris Saint-Germain. A 30 ans, le tout entrant dans les 24 derniers mois de son contrat dans la capitale, le champion du monde est un sujet qui revient sur la table à l'approche du mercato estival. Toutefois, il ne devrait pas y avoir de rebondissement dans le feuilleton entourant son avenir.

Etant tombé d'accord avec le Bayern Munich en 2023 pour le transfert de Lucas Hernandez, le PSG ne voit plus en lui un élément phare de son équipe. Luis Enrique l'a relégué à un rôle de doublure, que ce soit de Nuno Mendes au poste de latéral gauche ou bien de Willian Pacho en défense centrale. Le champion du monde tricolore a encore deux saisons restantes sur son contrat

Et de 3 pour Lucas Hernandez Lors des matchs couperets de la saison, et plus particulièrement en Ligue des champions, Lucas Hernandez (30 ans) a dû se satisfaire d'entrées en jeu et n'a même pas pu prendre part à la finale de C1 contre Arsenal samedi à la Puskas Arena de Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). En parallèle de la Coupe du monde à laquelle il prendra part avec l'équipe de France entre le 11 juin et le 19 juillet prochain si les Bleus venaient à se hisser jusqu'à la finale, Lucas Hernandez pourrait-il changer de club ?