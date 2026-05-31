Un «contrat à vie» pour ce joueur du PSG : La demande spéciale de Walid Acherchour

Ce samedi, un PSG bien embêté par Arsenal a tout de même réussi à remporter une seconde Ligue des Champions consécutive. Auteur d’une très bonne finale, Joao Neves a impressionné Walid Acherchour, qui en analysant ce choc européen, a réclamé un contrat à vie pour le numéro 87 parisien.
Le PSG dans l’histoire. Ce samedi soir à Budapest, le club parisien est venu au bout d’Arsenal aux penaltys, et a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive. Pourtant, la rencontre aura été très compliquée pour la formation de Luis Enrique, qui a buté sur des « Gunners » recroquevillés dans leur moitié de terrain. Si peu d’individualités se sont réellement distingué sur cette finale de C1 côté parisien, Joao Neves lui, a été au niveau. Si Vitinha a été élu joueur du match, le numéro 87 aurait sans doute mérité la distinction.
« Donnez un contrat à vie à Joao Neves, je suis fan de ce joueur ! »
Au sein de l’émission d’après-match du Winamax FC, Walid Acherchour a avoué avoir été complètement impressionné par la prestation du milieu de terrain portugais. « Donnez un contrat à vie à Joao Neves, je suis fan de ce joueur ! Il dit "Les fashion mettez-vous sur le côté, c'est ma finale." Il arrive short relevé, pas de contour et c'est lui qui impacte le milieu de terrain. Je suis complètement fan de ce mec. Sous-côté », a ainsi confié le journaliste.
« Venir a été le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie »
De son côté, Joao Neves n’a pas caché sa joie après cette victoire historique du PSG : « L'émotion est là. C'est la deuxième fois que je suis champion d'Europe. Ce n'est même pas la victoire qui me fait plaisir, mais de jouer avec de tels coéquipiers, ce staff et cette direction. Venir a été le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. J'aime tout ici. On a mérité aujourd'hui (samedi), car le PSG était le seul à vouloir jouer. »