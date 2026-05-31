Un «contrat à vie» pour ce joueur du PSG : La demande spéciale de Walid Acherchour

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, un PSG bien embêté par Arsenal a tout de même réussi à remporter une seconde Ligue des Champions consécutive. Auteur d’une très bonne finale, Joao Neves a impressionné Walid Acherchour, qui en analysant ce choc européen, a réclamé un contrat à vie pour le numéro 87 parisien.

Le PSG dans l’histoire. Ce samedi soir à Budapest, le club parisien est venu au bout d’Arsenal aux penaltys, et a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive. Pourtant, la rencontre aura été très compliquée pour la formation de Luis Enrique, qui a buté sur des « Gunners » recroquevillés dans leur moitié de terrain. Si peu d’individualités se sont réellement distingué sur cette finale de C1 côté parisien, Joao Neves lui, a été au niveau. Si Vitinha a été élu joueur du match, le numéro 87 aurait sans doute mérité la distinction.

« Donnez un contrat à vie à Joao Neves, je suis fan de ce joueur ! » Au sein de l’émission d’après-match du Winamax FC, Walid Acherchour a avoué avoir été complètement impressionné par la prestation du milieu de terrain portugais. « Donnez un contrat à vie à Joao Neves, je suis fan de ce joueur ! Il dit "Les fashion mettez-vous sur le côté, c'est ma finale." Il arrive short relevé, pas de contour et c'est lui qui impacte le milieu de terrain. Je suis complètement fan de ce mec. Sous-côté », a ainsi confié le journaliste.