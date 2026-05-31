Luis Enrique : «Un chef d'orchestre extraordinaire», Emmanuel Macron répond aux détracteurs du PSG !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG de Luis Enrique a remporté une deuxième Ligue des Champions de suite. Ayant reçu la délégation parisienne à l'Elysée, Emmanuel Macron a tenu à répondre aux détracteurs du club de la capitale ce dimanche soir, ne tarissant pas d'éloges à l'égard du coach espagnol.

Luis Enrique a signé au PSG lors de l'été 2023. En trois saisons à Paris, le coach espagnol a toujours atteint le dernier carré de la Ligue des Champions avec son équipe. D'ailleurs, Luis Enrique a offert deux Coupes aux Grandes Oreilles au PSG, les deux premières de son histoire. Ayant accueilli la délégation parisienne à l'Elysée ce dimanche soir, Emmanuel Macron l'a félicité.

«Tous les experts du foot disaient que ça allait être terrible» « Vous nous avez fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. L'année dernière, ça avait été franc, massif. Vous avez été la chercher. On a vibré au-delà des 120 minutes. Quelle équipe ! Hier, grâce au PSG, la France a fait en deux ans ce qu'elle n'avait pas fait en 70 ans de foot avec deux titres. Merci pour ça. Le PSG est rentré dans la très grande ligue en réalisant le back-to-back. C'est immense, c'est énorme. C'est la fierté du PSG, de Paris, de la France toute entière », s'est enflammé Emmanuel Macron, le président de la République.