PSG - Ligue des Champions : «On sera intraitables», Emmanuel Macron va sévir après les débordements !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG a remporté la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Luis Enrique sont venus à bout d'Arsenal à l'issue de la séance des tirs au but. Alors qu'il y a eu des débordements dans les rues de Paris après le coup de sifflet final, Emmanuel Macron a promis des sanctions exemplaires pour les auteurs.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dû se frotter à Arsenal ce samedi. Et les hommes de Luis Enrique sont sortis vainqueurs de ce choc. En effet, le club de la capitale s'est imposé à l'issue de la séance des tirs aux buts face aux Gunners (1-1, 4-3).

«On a vu des scènes de violence inacceptables dans Paris» Après le deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des Champions, les supporters du club ont célébré dans les rues de Paris. Toutefois, des débordements ont eu lieu. Ce qu'a déploré Emmanuel Grégoire. « La victoire du PSG en Ligue des Champions, c’est un moment historique pour Paris. La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité, le respect. Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale. C’est inacceptable. Rien, absolument rien, ne justifie de s’en prendre aux biens communs des Parisiennes et des Parisiens. Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Dès samedi après-midi, nos agents de la propreté étaient déjà mobilisés aux abords du Parc des Princes. Dès minuit, ils ont nettoyé, réparé, remis Paris en état toute la nuit, sans relâche. Ce dimanche, la mobilisation se poursuit au Champ-de-Mars et aux abords du Parc des Princes. Je me suis rendu sur le terrain pour leur dire merci en personne. Leur engagement et leur professionnalisme sont remarquables. Paris a gagné hier soir. Ces actes isolés n’enlèveront rien à notre fierté collective », a pesté le maire de Paris, avant qu'Emmanuel Macron ne se prononce également sur le sujet.