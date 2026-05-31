Transfert à 70M€ : Cet attaquant veut changer de club, mais le PSG n'est pas intéressé !

Amadou Diawara

Ce samedi, Rafael Leao a ouvert la porte à un départ de l'AC Milan, avouant qu'il voulait relever un nouveau défi dans un nouveau championnat la saison prochaine. Si plusieurs écuries européennes sont prêtes à lui tendre les bras, ce n'est pas le cas du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du LOSC, Rafael Leao a alarmé la direction de l'AC Milan. A tel point que les Rossoneri ont déboursé environ 49,5M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 26 ans lors de l'été 2019. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rafael Leao aimerait changer d'air à l'intersaison, et ce, après avoir défendu les couleurs lombardes pendant sept saisons.

Rafael Leao a la cote en Premier League Lors d'un entretien accordé à Sport tv ce samedi, Rafael Leao a avoué qu'il voulait quitter l'AC Milan lors de ce mercato estival. « Je suis fier d'avoir fait partie de l'histoire de l'AC Milan mais je veux ouvrir un nouveau chapitre. Je me sens prêt pour joueur dans un autre Championnat », a confié l'international portugais, qui ne manquerait pas de prétendants.