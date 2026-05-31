Transfert à 70M€ : Cet attaquant veut changer de club, mais le PSG n'est pas intéressé !

Ce samedi, Rafael Leao a ouvert la porte à un départ de l'AC Milan, avouant qu'il voulait relever un nouveau défi dans un nouveau championnat la saison prochaine. Si plusieurs écuries européennes sont prêtes à lui tendre les bras, ce n'est pas le cas du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.
Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du LOSC, Rafael Leao a alarmé la direction de l'AC Milan. A tel point que les Rossoneri ont déboursé environ 49,5M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 26 ans lors de l'été 2019. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rafael Leao aimerait changer d'air à l'intersaison, et ce, après avoir défendu les couleurs lombardes pendant sept saisons.
Rafael Leao a la cote en Premier League
Lors d'un entretien accordé à Sport tv ce samedi, Rafael Leao a avoué qu'il voulait quitter l'AC Milan lors de ce mercato estival. « Je suis fier d'avoir fait partie de l'histoire de l'AC Milan mais je veux ouvrir un nouveau chapitre. Je me sens prêt pour joueur dans un autre Championnat », a confié l'international portugais, qui ne manquerait pas de prétendants.
Le PSG ne veut pas de Rafael Leao
D'après les indiscrétions de Sport Mediaset, Rafael Leao aurait la cote sur le marché. Après la déclaration fracassante du numéro 10 de l'AC Milan, plusieurs clubs sont prêts à se jeter sur lui. En première ligne, on retrouve plusieurs écuries de Premier League qui ont toujours eu les faveurs du joueur, à savoir Manchester United, Chelsea et Arsenal. A en croire le média italien, les Reds Devils seraient en pole position pour deux raisons. D'une part, grâce à leur qualification pour la Ligue des Champions. D'autre part, parce que Cristiano Ronaldo est l'idole de Rafael Leao. Plus en retrait, Tottenham, Liverpool et Newcastle auraient également un coup à jouer sur ce dossier. Au contraire, le PSG, le FC Barcelone et le Bayern ne seraient pas dans la course. Si Rafael Leao disposera d'une clause libératoire fixée à 175M€ à partir du mois de juillet, l'AC Milan espèrerait empocher une somme plus réaliste, soit 50 à 70M€.