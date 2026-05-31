Transfert d'Ibrahima Konaté au PSG : L'Arabie Saoudite prête à tout faire capoter ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger, Ibrahima Konaté risque finalement de quitter Liverpool librement au terme de son contrat à la fin du mois de juin. Un joueur longtemps suivi par le PSG, ce qui serait toujours le cas, mais un club saoudien aurait également manifesté son intérêt pour l’international français.

À la fin du mois d’avril, Ibrahima Konaté assurait que son avenir s’écrirait à Liverpool, où il est en fin de contrat : « Cela fait longtemps que nous discutons avec le club et nous sommes sur le point de parvenir à un accord. » On pensait donc que le défenseur âgé de 27 ans serait toujours un joueur des Reds la saison prochaine, lui qui est arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, mais ce dossier a connu un retournement de situation assez inattendu.

« Il n’y aura pas d’accord » entre Konaté et Liverpool Comme indiqué par plusieurs médias, la tendance est désormais à un départ d’Ibrahima Konaté, qui devrait se retrouver libre début juillet. « Il n’y aura pas d’accord », a assuré un proche de l’international français (27 sélections), qui s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026, à L’Équipe. Longtemps suivi par le PSG, le natif de Paris serait toujours dans le viseur du club de la capitale, selon le Daily Mail, mais d’autres prétendants risque de se manifester dans ce dossier.