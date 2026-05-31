Transfert d'Ibrahima Konaté au PSG : L'Arabie Saoudite prête à tout faire capoter ?

Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger, Ibrahima Konaté risque finalement de quitter Liverpool librement au terme de son contrat à la fin du mois de juin. Un joueur longtemps suivi par le PSG, ce qui serait toujours le cas, mais un club saoudien aurait également manifesté son intérêt pour l’international français.
À la fin du mois d’avril, Ibrahima Konaté assurait que son avenir s’écrirait à Liverpool, où il est en fin de contrat : « Cela fait longtemps que nous discutons avec le club et nous sommes sur le point de parvenir à un accord. » On pensait donc que le défenseur âgé de 27 ans serait toujours un joueur des Reds la saison prochaine, lui qui est arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, mais ce dossier a connu un retournement de situation assez inattendu.
« Il n’y aura pas d’accord » entre Konaté et Liverpool
Comme indiqué par plusieurs médias, la tendance est désormais à un départ d’Ibrahima Konaté, qui devrait se retrouver libre début juillet. « Il n’y aura pas d’accord », a assuré un proche de l’international français (27 sélections), qui s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026, à L’Équipe. Longtemps suivi par le PSG, le natif de Paris serait toujours dans le viseur du club de la capitale, selon le Daily Mail, mais d’autres prétendants risque de se manifester dans ce dossier.
Al-Ittihad également présent dans le dossier Konaté
En ce sens, le Real Madrid et le Bayern Munich seraient toujours sur le coup, tandis que l’Arabie Saoudite pourrait aussi tenter sa chance. D’après les informations de Foot Mercato, Al-Ittihad se serait positionné et suivrait de près l’évolution de ce dossier. Toutefois, le club saoudien est dans une situation assez floue, entre le probable départ de Sergio Conceiçao et l’arrivée attendue d’un nouveau directeur sportif afin de remplacer Ramon Planes. Des incertitudes qui pourraient refroidir Ibrahima Konaté, qui ferait une très bonne recrue pour le PSG selon plusieurs observateurs et notamment le journaliste Karim Bennani.