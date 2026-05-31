«Le sentiment qu'il m'avait manqué de respect» : Un joueur balance sur Roberto De Zerbi après son départ de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo s’est retrouvé poussé vers la sortie par l’OM en fin du dernier mercato hivernal. Transféré à Besiktas, l’international panaméen, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde, est revenu sur son départ de Marseille, expliquant qu’il avait eu quelques problèmes avec l’entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi.

Auprès de FIFPRO, Amir Murillo est revenu sur son départ de l’OM, survenu en toute fin du dernier mercato hivernal. Recruté à l’été 2023 alors qu’il évoluait à Anderlecht, le latéral droit âgé de 30 ans était un élément régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi lors du passage de ce dernier à Marseille, qui avait tenu l’international panaméen (91 sélections) responsable du match nul concédé face au Paris FC (2-2), entre autres.

« J'ai eu le sentiment qu'il m'avait manqué de respect » « J'ai eu quelques problèmes avec Roberto De Zerbi à Marseille. Après coup, j'ai eu le sentiment qu'il m'avait manqué de respect. Suite à tout cela, je suis parti à Besiktas. Venir ici m'a permis de trouver une ambiance différente et de mieux me préparer pour la Coupe du monde », a confié Amir Murillo, qui évolue désormais à Besiktas, dans des propos relayés par La Provence. « Les supporters de Marseille et de Besiktas se ressemblent. Quand les choses vont bien, ils sont derrière vous, quand l'équipe ne va pas bien, ils sont derrière vous et vous soutiennent. Cela vous rend heureux sur le terrain et quand ils viennent au stade, vous voulez leur rendre la pareille pour ce bonheur. »