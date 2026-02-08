«Ça me touche» : Le transfert qui chamboule le vestiaire de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a encore été hyper actif lors du mercato, notamment dans le sens des départs. Neuf joueurs de l'effectif marseillais sont ainsi partis durant le mois de janvier et certains départs semblent particulièrement affecter le vestiaire de l'OM.

Comme attendu, l'OM s'est montré actif lors du mercato d'hiver. Mais personne n'aurait pu imaginer que cela se termine dans de telles proportions. Et pour cause, le club phocéen s'est séparé de... neuf joueurs durant le mois de janvier ! Robinio Vaz, Darryl Bakola, Angel Gomes, Pol Lirola, Neal Maupay, Ulisses Garcia, Ruben Blanco et Matt O'Riley sont tous partis avant la fermeture du marché en France. Mais cela a continué de bouger juste après. Et pour cause, Amir Murillo, clairement poussé au départ par Roberto De Zerbi s'est engagé avec Besiktas. Un départ que Timothy Weah a du mal vivre.

🚨 Le message d'adieu d'Amir Murillo aux supporters de l'OM :



"Cher OM,



Ce n'est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m'ont marqué et avec qui j'ai partagé… — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 7, 2026

Timothy Weah digère mal un transfert « Amir (Murillo) et moi, on a une relation un peu spéciale. On est deux joueurs de la zone CONCACAF, je le connais depuis longtemps. Il a joué avec mon cousin à New York Red Bull, je connais sa famille, ses enfants. Forcément, ça me touche. Mais c’est une décision du coach et du staff, il faut la respecter. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, sincèrement », confie-t-il en conférence de presse. De son côté, Roberto De Zerbi s’est montré beaucoup plus catégorique au sujet d’Amir Murillo.