Son salaire va exploser au PSG, la signature qui va lui rapporter gros !

Du côté du PSG, on a depuis quelques mois décidé de réduire la voilure et de ne plus accorder des salaires démesurés. Alors que le club de la capitale était habitué à rémunérer ses joueurs avec de grosses sommes, cette époque est aujourd’hui révolue. Il n’empêche que d’ici peu, un joueur du PSG pourrait recevoir une très grosse augmentation et voir son salaire décoller.

Nasser Al-Khelaïfi l’avait annoncé récemment : un salary cap est aujourd’hui en place au PSG, qui a souhaité mettre fin aux émoluments XXL pour les stars. « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important », expliquait ainsi le président du club de la capitale. Une grille salariale bien organisée, mais qui va évoluer très prochainement avec un joueur qui va grimper au classement.

Pacho n’est que le 17ème joueur le mieux payé du PSG Comme révélé par Le Parisien, aujourd’hui, le joueur le mieux payé du PSG est Ousmane Dembélé. Le numéro 10 parisien toucherait approximativement 1,5M€ bruts par mois. Ensuite, sur le podium, on retrouve Marquinhos et Achraf Hakimi avec un salaire mensuel brut de quasiment 1,1M€. Pour trouver trace de Willian Pacho, il faut en revanche descendre beaucoup plus bas. Si l’Equatorien est l’un des joueurs indiscutables à Paris, son salaire n’est clairement pas le plus élevé de l’effectif de Luis Enrique. Avec 280 000€ bruts par mois, Pacho n’est que le 17ème joueur le mieux payé au PSG.