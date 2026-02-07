Transfert : Le PSG lui fait une proposition décevante, «j’ai pris la décision de quitter le club»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG n'a pas hésité à faire appel à de jeunes joueurs de son centre de formation pour garnir les rangs de l'équipe première. Le club de la capitale est très réputé pour offrir une belle formation avant de débuter au niveau professionnel mais tous les jeunes joueurs ne font pas le choix de rester. L'année dernière, le PSG a perdu un bel élément qui n'a pas été convaincu par la proposition parisienne.

A l'aise pour trouver de jeunes joueurs capables de s'illustrer au niveau professionnel, le PSG ne réussit pas à convaincre tout le monde. Le club de la capitale a vu partir une pépite de 18 ans l'été dernier en direction de Manchester City car la proposition n'était pas assez convaincante. Le jeune joueur avait fait parler de lui au PSG en Youth League notamment.

«Il est extraordinaire» : Le vestiaire du PSG est sous le charme https://t.co/PrJn019bxo — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

« Le projet proposé par le PSG n’était pas clair » En 2023, Mahamadou Sangaré rejoint le PSG et s'illustre avec la jeune équipe. Le natif du Mali a pourtant pris la direction de Manchester City l'été dernier et il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à changer de club. « Le projet proposé par le PSG n’était pas clair. J’ai préféré partir, car nous n’étions pas d’accord sur certains points. Après réflexion, j’ai pris la décision de quitter le club. Je voulais du temps de jeu, une place dans le groupe professionnel, je ne voulais pas de garanties non plus, mais au moins, avoir ma chance. Dans leur discours, j’ai compris que je n’allais pas avoir de minutes. Donc je n’ai pas souhaité signer mon contrat professionnel au PSG » explique-t-il dans un entretien à Onze Mondial.