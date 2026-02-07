Match perdu «sur tapis vert» face à l’OM : Le PSG alerte ses supporters !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre dernier, l’OM réussissait enfin à vaincre la malédiction et battre le PSG au Vélodrome. Forcément, dans les rangs parisiens, on a à coeur de prendre sa revanche sur le club phocéen. Le deuxième Classique de la saison se dispute ainsi ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Et voilà qu’avant d’accueillir l’OM, le PSG a tenu à alerter ses supporters face à de possibles débordements.

La dernière fois que l’OM s’était rendu au Parc des Princes pour affronter le PSG, ça avait été électrique. En effet, on se souvient de l’accueil houleux reçu par Adrien Rabiot, alors joueur du club phocéen. L’ancien titi parisien avait été la cible, avec sa famille, de banderoles et de chants insultants. A quoi faut-il désormais s’attendre pour la réception de l’OM par le PSG ce dimanche soir pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1 ? Au sein du club de la capitale, on a tenu à prendre les devants face à de possibles débordements et de terribles conséquences.

« La rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre club » Alors qu’on voit de plus en plus de rencontres de Ligue 1 être arrêtées à cause de chants insultants, le PSG ne veut pas que cela se produise contre l’OM. Craignant notamment le pire, le club de la capitale a tenu à avertir ses supporters. Dans un communiqué rapporté par Ouest France, on peut ainsi lire : « La rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre club. Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale ».