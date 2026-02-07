«Il est proche de signer à l'Olympique de Marseille» : Le PSG bientôt trahi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain va accueillir l'Olympique de Marseille, son rival de plusieurs décennies, au Parc des princes dimanche soir pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Comme un air de revanche dans le ciel parisien après la défaite pendant la phase aller du championnat sur la pelouse de l'OM avec le retour d'un ancien du PSG. D'ailleurs, une rumeur de transfert assez inattendue a pris forme en Espagne concernant un ex-joueur du Paris Saint-Germain annoncé à l'Olympique de Marseille...

A quelques heures du coup d'envoi entre le PSG et l'Olympique de Marseille au Parc des princes, le club de la capitale va recevoir un joueur passé par le club parisien évoluant à l'Olympique de Marseille à l'instant T : Timothy Weah. Les deux clubs rivaux ont partagé quelques joueurs au fil de leurs histoires. Et un autre ayant porté la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain est annoncé du côté de la cité phocéenne.

🚨 Libre de tout contrat, Sergio Ramos a proposé ses services à l’OM et au FC Séville !



Cependant, l’opération ne devrait pas aller à son terme.



[🥇@footmercato / @RadioMARCA] pic.twitter.com/JGuDT4dwdG — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 6, 2026

«L’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille» Le journaliste Roberto Gomez a lâché une petite bombe sur Radio Marca ces dernières heures. Sergio Ramos, défenseur iconique du Real Madrid passé par le PSG l'espace de deux saisons entre 2021 et 2023, est sans club depuis la fin de son aventure avec CF Monterrey. Place à l'OM ? « Après la conférence de presse, il y a un appel de René Ramos au président de Séville pour lui parler. C’était pour lui dire que Sergio Ramos est prêt à jouer gratuitement pour Séville jusqu’à la fin de la saison. Séville répond à René Ramos qu’il ne peut pas recruter Sergio parce qu’il peut devenir dans quelques mois le patron du club. Ramos était très mécontent parce qu’il voulait aider l’équipe. Selon mes informations, l’équipe dont il est le plus proche de signer, c’est l’Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c’est l’information que j’ai ».