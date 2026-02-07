Le patron offre trois transferts à l'OM ?

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a encore une fois montré qu’il était un club très actif lorsque vient la période de mercato. Les Marseillais ont vendu de nombreux joueurs, mais ils ont également fait venir certains renforts. Pour gérer au mieux ses périodes compliquées, les Phocéens peuvent compter sur Pablo Longoria et son carnet d’adresses très bien fourni.

D’une saison à une autre, l’effectif de l’OM change souvent considérablement. Le club phocéen a l’habitude d’être actif quand vient l’été, mais c’est également vrai l’hiver. Encore une fois, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mis les bouchées doubles pour trouver des points de chute à certains indésirables, tout en renforçant l’effectif de Roberto De Zerbi.

Vaz à Rome pour 25M€ Au rayon des ventes, l’OM s’est surtout illustré avec le transfert de Robinio Vaz. Pourtant en grande forme lors de la première partie de saison, l’attaquant a quitté Marseille cet hiver pour rejoindre l’AS Rome. Une belle affaire pour Pablo Longoria qui a récolté un chèque de 25M€ bonus compris pour le Français, qui avait été acheté 400 000€ à Sochaux en 2024.