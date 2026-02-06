Transfert annulé pour Kylian Mbappé... à cause de Neymar ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace de six saisons, Kylian Mbappé et Neymar ont partagé le même vestiaire au PSG. Les matchs, les entraînements, les activités et hobbies, ils ont tout fait ensemble avec une certaine proximité et ce, très rapidement comme l'a révélé un ancien coéquipier des deux stars au Paris Saint-Germain. Et il se trouve que Neymar soit le responsable d'un transfert avorté du champion du monde.

Kylian Mbappé est sans contestation possible une star mondiale. Pas seulement dans le monde du football, mais aussi dans le divertissement. Le capitaine de l'équipe de France a été aperçu avec des célébrités planétaires telles que Kim Kardashian ou encore Jay-Z à la White Party annuelle de Michael Rubin en 2023. Egérie de Dior, Mbappé est un sportif incontournable aux quatre coins de la planète. Mais avant tout ça, le titre de champion du monde et le brassard de capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'était que la jeune étoile montante du football français lancée par l'AS Monaco.

«Si Neymar vient, je veux venir aussi» Au bout d'une saison pleine, d'un titre de champion de France et d'une épopée jusqu'au stade des demi-finales de la Ligue des champions au printemps 2017, Kylian Mbappé a profité d'une rencontre contre le PSG au Trophée des champions au mois de juillet de l'année en question afin de communiquer sa volonté de signer en faveur du Paris Saint-Germain au cours d'une discussion avec Thiago Silva. Et ce, bien que le Real Madrid avait formulé une offre de 180M€ acceptée par l'AS Monaco. L'ex-capitaine du PSG a livré les coulisses de cet échange vieux de bientôt neuf ans avec Mbappé sur la chaîne YouTube de la Ligue 1. « Je me souviens du Trophée des Champions contre le Monaco de Mbappé. A la fin du match, il est venu me voir et m'a dit : « Si Neymar vient, je veux venir aussi. Tu peux en parler au président. Moi aussi je veux faire partie de cette équipe » ».