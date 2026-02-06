Un joueur «monstrueux» a signé à l’OM : Deschamps concerné par le transfert !

Axel Cornic

En tant que joueur ainsi qu’en tant qu’entraîneur, Didier Deschamps a laissé une trace profonde à l’Olympique de Marseille. Et ce n’est pas seulement le cas sur le terrain, puisque l’actuel sélectionneur de l’équipe de France semble également être concerné par l’un des plus gros transferts de l’histoire récente du club phocéen.

Avec la fin de son aventure comme sélectionneur qui s’approche, Didier Deschamps pourrait bien retrouver le football de clubs. Le technicien n’a en effet que 57 ans et donc encore des belles années devant lui et tout le monde commence déjà à débattre sur quelle pourrait bien être la future étape de sa carrière. En attendant, retour sur l'un de ses choix forts lorsqu'il était entraîneur de l'AS Monaco et qui a eu un véritable impact sur l'OM.

Drogba à l’OM, merci Deschamps ? Son impact à l’OM ne se résumerait pas seulement à ses faits en tant que coach ou joueur ! En effet, Didier Deschamps aurait malgré lui joué un rôle prépondérant dans le transfert de Didier Drogba à Marseille en 2003, alors qu’il était sur le banc de l’AS Monaco. C’est Franck Leboeuf qui le dit, lui qui à l’époque avait l’oreille de Robert Louis-Dreyfus, ancien propriétaire du club phocéen. « Il voulait que je devienne manager général du club, la deuxième saison » a raconté l’ancien international français aux 50 sélections, qui a joué pour le club phocéen de 2001 à 2003.