Didier Deschamps, le clash avec l’un de ses joueurs qui a viré au règlement de comptes

Dans son histoire, l'OM a vu passer de jolis noms dans ses rangs. Parmi eux, Didier Deschamps a marqué les esprits puisqu'il a d'abord porté les couleurs du club en tant que joueur et il a fini par en devenir l'entraîneur de 2009 à 2012. Une expérience qu'il garde bien sûr en mémoire et qui n'a pas été de tout repos pour lui. En 2010, un clash incroyable avec un joueur ne voulant pas rejoindre le groupe s'est produit.

Avant d'être sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps s'est forgé une belle expérience en prenant les rênes de l'OM pendant 3 saisons. Le natif de Bayonne a connu quelques altercations mais un clash reste en mémoire particulièrement. A l'été 2010, alors que l'OM fait un stage d'été, un joueur manque à l'appel. Il voulait forcer son départ mais le destin en a décidé autrement.

Deschamps en plein clash à l'OM A l'issue de la saison 2009-2010 où l'OM parvient à gagner son dernier titre de champion de France à ce jour, Didier Deschamps se retrouve dans une situation un peu particulière avec Stéphane Mbia. Le joueur camerounais, recruté un an plus tôt, veut forcer son départ et ne se présente pas au stage d'été, ce qui n'a pas du tout plu à l'entraîneur. « Il n'est pas là. Je l'ai eu ce midi (mardi) et je lui ai conseillé vivement de nous rejoindre et de prendre l'avion Paris-Biarritz, il en a décidé autrement. On voit beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui mais je lui ai dit d'avoir d'abord du respect envers son club, envers ses partenaires et envers tout le monde. Et cela peu importe les raisons, c'est un joueur professionnel » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Le Figaro.