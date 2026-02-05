«Si De Zerbi nous écoute...» : Un Marseilais prend la parole sur RMC avant PSG/OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG reçoit l'OM au Parc des princes ce dimanche pour ce qui va être le dernier Classique de la saison. Dans son jardin, le Paris Saint-Germain aura à coeur de rectifier la donne après le revers concédé au Vélodrome pendant la phase aller de cette saison de Ligue 1. Afin de surprendre à nouveau le PSG, Roberto De Zerbi doit mettre en place une chose à Paris selon un ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

L'Olympique de Marseille a sauvé les meubles au Vélodrome cette semaine. Après avoir vécu deux désillusions à deux échelles bien différentes la semaine dernière avec une élimination dès la phase de saison régulière de Ligue des champions (0-3 contre le Club Brugge) et un match nul concédé contre le Paris FC en Ligue 1 (2-2) malgré une avance de 2 buts à 0.

L'OM continue de rêver en Coupe de France A moins d'un crash du PSG et du RC Lens en Ligue 1, l'OM ne devrait pas pouvoir remporter le championnat cette saison. Afin de ne pas effectuer une quatorzième saison blanche de suite, l'équipe de Roberto De Zerbi peut miser sur la Coupe de France grâce à sa victoire en 1/8ème de finale mardi soir contre le Stade Rennais (3-0). Cap sur le Stade de France au printemps prochain pour la finale, mais avant cela, un troisième Classique aura lieu avec le PSG après le Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but) et la victoire au Vélodrome en septembre dernier pour les Marseillais (1-0).