«Si De Zerbi nous écoute...» : Un Marseilais prend la parole sur RMC avant PSG/OM !

Le PSG reçoit l'OM au Parc des princes ce dimanche pour ce qui va être le dernier Classique de la saison. Dans son jardin, le Paris Saint-Germain aura à coeur de rectifier la donne après le revers concédé au Vélodrome pendant la phase aller de cette saison de Ligue 1. Afin de surprendre à nouveau le PSG, Roberto De Zerbi doit mettre en place une chose à Paris selon un ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille a sauvé les meubles au Vélodrome cette semaine. Après avoir vécu deux désillusions à deux échelles bien différentes la semaine dernière avec une élimination dès la phase de saison régulière de Ligue des champions (0-3 contre le Club Brugge) et un match nul concédé contre le Paris FC en Ligue 1 (2-2) malgré une avance de 2 buts à 0.
L'OM continue de rêver en Coupe de France
A moins d'un crash du PSG et du RC Lens en Ligue 1, l'OM ne devrait pas pouvoir remporter le championnat cette saison. Afin de ne pas effectuer une quatorzième saison blanche de suite, l'équipe de Roberto De Zerbi peut miser sur la Coupe de France grâce à sa victoire en 1/8ème de finale mardi soir contre le Stade Rennais (3-0). Cap sur le Stade de France au printemps prochain pour la finale, mais avant cela, un troisième Classique aura lieu avec le PSG après le Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but) et la victoire au Vélodrome en septembre dernier pour les Marseillais (1-0).
«Si tu veux prendre Paris, il faut les attaquer»
Ancien gardien de l'Olympique de Marseille entre 1990 et 1993, Pascal Olmeta a fait passer un message à Roberto De Zerbi lors de son passage ce jeudi soir sur l'émission Rothen s'enflamme diffusée quotidiennement sur RMC. « Si De Zerbi nous écoute, qu'ils arrêtent leur problème de gardien de but, un coup il est bon, un autre il n'est pas bon. Et puis tu vas là-bas pour faire le jeu, pas pour défendre. Si tu veux prendre Paris, il faut les attaquer ».