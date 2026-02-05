Acheté 2,5M€ et revendu le double : Le joli coup de l’OM sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que le mercato hivernal ait fermé ses portes lundi en France et dans la plupart des pays européens, il est encore ouvert dans certains et l’OM pourrait en profiter pour se séparer d’un joueur sur lequel il ne compte plus. Un joueur recruté pour un montant estimé à 2,5M€ et qui pourrait partir contre environ le double.

Très actif cet hiver avec pas moins de quatre arrivées et neuf départs, l’OM n’en a pas encore totalement terminé avec son mercato. Le marché des transferts s’est clôturé lundi en France, ainsi qu’en Espagne, en Angleterre, en Italie ou bien en Allemagne, mais il est encore ouvert en Turquie, où il fermera ses portes ce vendredi, et la direction olympienne pourrait en profiter pour y envoyer Amir Murillo.

Murillo envoyé en réserve par De Zerbi Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi cet saison et prolongé jusqu’en juin 2028 au printemps dernier, l’international panaméen (90 sélections) a été rétrogradé en équipe réserve dimanche, au lendemain du match nul concédé sur la pelouse du Paris FC (2-2). « J’accepte les erreurs footballistiques, j’en fais plus que tout le monde. Mais je veux une chose chez les joueurs : qu’ils aient faim. C’est primordial. Murillo est une bonne personne, je l’aime beaucoup, il est très fort. Il est même l’un des rares joueurs à être venu manger chez moi, je lui ai donné beaucoup d’affection. On peut perdre et faire des erreurs, mais il faut lutter. C’est ma décision, je l’ai prise en bonne foi. Si jamais il comprend ça… », a expliqué l’entraîneur de l’OM lundi en conférence de presse.