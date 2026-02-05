Acheté 2,5M€ et revendu le double : Le joli coup de l’OM sur le mercato ?

Bien que le mercato hivernal ait fermé ses portes lundi en France et dans la plupart des pays européens, il est encore ouvert dans certains et l’OM pourrait en profiter pour se séparer d’un joueur sur lequel il ne compte plus. Un joueur recruté pour un montant estimé à 2,5M€ et qui pourrait partir contre environ le double.
Très actif cet hiver avec pas moins de quatre arrivées et neuf départs, l’OM n’en a pas encore totalement terminé avec son mercato. Le marché des transferts s’est clôturé lundi en France, ainsi qu’en Espagne, en Angleterre, en Italie ou bien en Allemagne, mais il est encore ouvert en Turquie, où il fermera ses portes ce vendredi, et la direction olympienne pourrait en profiter pour y envoyer Amir Murillo.
Murillo envoyé en réserve par De Zerbi
Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi cet saison et prolongé jusqu’en juin 2028 au printemps dernier, l’international panaméen (90 sélections) a été rétrogradé en équipe réserve dimanche, au lendemain du match nul concédé sur la pelouse du Paris FC (2-2). « J’accepte les erreurs footballistiques, j’en fais plus que tout le monde. Mais je veux une chose chez les joueurs : qu’ils aient faim. C’est primordial. Murillo est une bonne personne, je l’aime beaucoup, il est très fort. Il est même l’un des rares joueurs à être venu manger chez moi, je lui ai donné beaucoup d’affection. On peut perdre et faire des erreurs, mais il faut lutter. C’est ma décision, je l’ai prise en bonne foi. Si jamais il comprend ça… », a expliqué l’entraîneur de l’OM lundi en conférence de presse.
Ça chauffe pour le départ de Murillo à Besiktas
Comme indiqué par La Provence, Amir Murillo a rapidement demandé à ses représentants de lui trouver une porte de sortie après sa rétrogradation, et il semblerait qu’ils aient été efficaces. Mercredi, des négociations avancées avec Besiktas étaient évoquées, ce que confirme L’Équipe. Selon Fanatik, le latéral droit âgé de 29 ans pourrait même débarquer ce jeudi soir en Turquie pour y signer un contrat de trois ans et demi avec le club turc. L’OM réclamerait 6M€ pour s’en séparer et Besiktas proposerait pour le moment 4M€. Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo avait été recruté contre 2,5M€ par Marseille, qui pourrait donc récupérer environ le double.